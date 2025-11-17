Μαράια Κάρεϊ: Το εμβληματικό «All I Want for Christmas Is You» μπήκε στο Billboard Hot 100 ήδη από το Halloween - Real.gr

Η Μαράια Κάρεϊ (Mariah Carey) απέδειξε για άλλη μια φορά τον τίτλο της ως «βασίλισσα των Χριστουγέννων», καθώς το θρυλικό «All I Want for Christmas Is You», επέστρεψε νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά στο Billboard Hot 100.

Το διάσημο τραγούδι βρέθηκε στην 31η θέση στο chart της 15ης Νοεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επανείσοδός του οφείλεται εν μέρει στην έντονη δραστηριότητα που καταγράφηκε ήδη από το Halloween, καθώς η περίοδος μέτρησης ξεκίνησε στις 31 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα κατέγραψε στις ΗΠΑ, 9,9 εκατομμύρια streams, 942.000 ραδιοφωνικές μεταδόσεις και περίπου 1.000 πωλήσεις από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 6 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τη Luminate.