Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Στην Αράχωβα με διάσημη παρέα – Η βόλτα με «γουρούνες» στον Παρνασσό και το γλέντι - Real.gr

Νέα απόδραση πραγματοποίησαν μετά την επιστροφή τους από το Ντουμπάι για τα Χριστούγεννα, η Μαρία Αντωνά και ο Γιώργος Λιάγκας. Το ερωτευμένο ζευγάρι υποδέχτηκε το νέο έτος στην Αράχωβα μαζί με συνεργάτες και φίλους, όπως τον Πάνο Κατσαρίδη, τον Τζώνη Καλημέρη και τη σύζυγό του Ελπίδα Ιακωβίδου. Η παρέα βρέθηκε σε γνωστό στέκι της περιοχής […]

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Στην Αράχωβα με διάσημη παρέα – Η βόλτα με γουρούνες στον Παρνασσό και το γλέντι στο InStyle.