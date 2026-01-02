Quantcast
Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Στην Αράχωβα με διάσημη παρέα – Η βόλτα με «γουρούνες» στον Παρνασσό και το γλέντι - Real.gr
15:15, 02/01/2026
Νέα απόδραση πραγματοποίησαν μετά την επιστροφή τους από το Ντουμπάι για τα Χριστούγεννα, η Μαρία Αντωνά και ο Γιώργος Λιάγκας. Το ερωτευμένο ζευγάρι υποδέχτηκε το νέο έτος στην Αράχωβα μαζί με συνεργάτες και φίλους, όπως τον Πάνο Κατσαρίδη, τον Τζώνη Καλημέρη και τη σύζυγό του Ελπίδα Ιακωβίδου. Η παρέα βρέθηκε σε γνωστό στέκι της περιοχής […]

