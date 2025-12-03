Μαρία Κατσανδρή: O Κάρολος Κουν σου έδειχνε γλύκα και αγάπη - Πήγα στο Παρίσι γιατί ακολούθησα τον μεγάλο μου έρωτα - Real.gr

Τη Μαρία Κατσανδρή υποδέχτηκε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στο «The 2Night Show» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Η αγαπημένη ηθοποιός σε μία σπάνια συνέντευξη αναφέρθηκε με λόγια αγάπης στον δάσκαλό της, Κάρολο Κουν. Παράλληλα περιέγραψε τα χρόνια που έζησε στο Παρίσι, ενώ αναφέρθηκε και στην ενασχόλησή της με την τηλεόραση.

«Η τηλεόραση ήρθε πολύ αργά στη ζωή μου. Είχα άρνηση. Η γενιά μας ήταν εκπαιδευμένη από το Θέατρο Τέχνης να αρνείται την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Αυτό μου είχε μείνει εμένα… Όταν κάποιος βγαίνει στην τηλεόραση χωρίς «μπαγκάζια» υπάρχει πιθανότητα να χάσει γρήγορα τον δρόμο του. Αν έχεις αποσκευές, γερές, δεν θα τον χάσεις, θα τον χαρείς. Χωρίς «μπαγκάζια» είναι πολύ σκληρά τα πράγματα. Δέχτηκα να παίξω στο «Καρέ της Ντάμας» γιατί είχε καταπληκτικό σενάριο και συνεργάτες που τους ήξερα και τους εκτιμούσα. Είπα το «ναι» με μεγάλη χαρά. Η Χρύσα Σπηλιώτη ήταν φίλη μου από πριν. Έχω αρνηθεί να παίξω σε σειρές. Θα το κάνω αν δεν με συγκινήσει το σενάριο, να μην βρω κάτι που με αφορά. Ένας μεγάλος άνθρωπος γιατί συνεχίζει να δουλεύει; Θα μπορούσα να είχα πάρει σύνταξη, πράγμα αδύνατο, αλλά λέμε… Θέλω να πεθάνω στο σανίδι. Γιατί να συνεχίσεις να κάνεις κάτι, που πολλές φορές είναι και επώδυνο ψυχικά και σωματικά; Γιατί το αγαπάς πάρα πολύ!” αποκάλυψε η Μαρία Κατσανδρή.

“Ο Κάρολος Κουν είχε τόση γλύκα και αγάπη σαν άνθρωπος, που σου την έδειχνε. Σε όλους. Ο Κουν θα έκανε και τώρα αυτό που ήθελε να κάνει όπως και τότε. Και τότε υπήρχαν δυσκολίες. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι κάνουν τις εποχές” είπε για τον Κάρολο Κουν η Μαρία Κατσανδρή.

Όσον αφορά τον έρωτα που την οδήγησε στο Παρίσι, η Μαρία Κατσανδρή εξομολογήθηκε: “Το Παρίσι ήρθε μετά τον Κουν και μετά από μια παράσταση που έπαιξα ως απόφοιτη. Πήγα γιατί ακολούθησα τον μεγάλο μου έρωτα, ο οποίος είναι μεγάλος έρωτας. Πήγαινε στο Παρίσι να σπουδάσει κινηματογράφο, τον ακολούθησα και εκεί μου ‘άνοιξε’ το κεφάλι σε εκατομμύρια κομματάκια, γιατί έκανα σεμινάρια για κινησιολογία για ηθοποιούς. Τώρα υπάρχουν άνθρωποι που διδάσκουν, αλλά τότε όχι. Ο Κουν όταν έκανε πρόβες τις “Όρνιθες” έλεγε: ‘Θα πετάξετε πολύ μαλακά πάνω και θα πέσετε πολύ μαλακά κάτω’. Σκεφτόμασταν πώς μπορεί να γίνει αυτό… Έμεινα τρία χρόνια, έκανα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα πράγματα και έρχεται ο καιρός να επιστρέψω. Ερχόμουν όμως τα καλοκαίρια και δούλευα”.