Μαρία Καβογιάννη: Τραγούδησε το «I will Survive» και η Βίσση «λύθηκε» στα γέλια - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Μια μοναδική στιγμή συνέβη χθες το βράδυ (6/2) στο νυχτερινό κέντρο, όπου η Άννα Βίσση συνεχίζει τις εμφανίσεις της.

Η Μαρία Καβογιάννη βρέθηκε να διασκεδάζει με τις επιτυχίες της Άννας η οποία της έδωσε το μικρόφωνο για να τραγουδήσει, με την ηθοποιό να χαρίζει μια αυθόρμητη και γεμάτη ενέργεια ερμηνεία του «I Will Survive».

Η Βίσση δεν σταμάτησε να τη στηρίζει, να γελάει και να την ενθαρρύνει, παρ’ όλο που η ηθοποιός δεν είπε λέξη από τους κανονικούς στίχους του εμβληματικού τραγουδιού.

Δείτε το βίντεο: