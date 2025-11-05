Μαρία Κορινθίου - Γιώργος Καραθανάσης: Ρομαντική απόδραση - Real.gr

Η Μαρία Κορινθίου πραγματοποίησε μια μαγευτική εκδρομή στο όμορφο Καρπενήσι, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της Γιώργο Καραθανάση.

Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η Μαρία Κορινθίου απολαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, με τον σύντροφό της Γιώργο Καραθανάση, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η επιλογή του Καρπενησίου για μια ρομαντική απόδραση δεν ήταν τυχαία. Η ηθοποιός είναι λάτρης της φύσης και των ορεινών τοπίων, ήθελε να ζήσει με τον σύντροφό της μοναδικές στιγμές και τα κατάφερε.

Το ταξίδι, μεταξύ άλλων, περιελάμβανε την επίσκεψη στη Ιερά Μονή Προυσού και μια στάση στο «αρχηγείο» του Καραϊσκάκη, ένα συμβολικό σημείο για την ιστορική μνήμη της περιοχής. Στην επιστροφή, το ζευγάρι επισκέφθηκε τους Δελφούς, έναν τόπο που η Μαρία αγαπά ιδιαίτερα για την αίσθηση της ενέργειας και της ιστορικότητας που αποπνέει.

Η Μαρία δείχνει πιο ευτυχισμένη από ποτέ στη νέα σχέση της και έχει μιλήσει ανοιχτά γι’ αυτήν: «Τον έχω ανοίξει τον κύκλο του έρωτα, είμαι σε σχέση. Είμαι καλά. Δεν θα ήμουν σε σχέση αν δεν ήμουν καλά, αν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά. Θέλω αυτός που έχω απέναντί μου να είναι πιο δυνατός από εμένα – έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, στις δικές μου απαιτήσεις».

Ο Γιώργος, επιχειρηματίας και αντιπρόεδρος γνωστής εταιρείας μπαχαρικών, φαίνεται να μοιράζεται με τη Μαρία την αγάπη για τη φύση και τις μικρές αποδράσεις – μια συνθήκη που η ηθοποιός περιγράφει ως αναζωογονητική. Η γνωριμία τους ξεκίνησε μέσα από επαγγελματική συνεργασία, καθώς η Μαρία συμμετείχε σε διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας του Γιώργου, και οι επαφές αυτές εξελίχθηκαν σταδιακά σε προσωπική σχέση.

Η Μαρία φαίνεται πως έχει ανοίξει ένα νέο, ευτυχισμένο κεφάλαιο στη ζωή της. Η επιλογή της για ένα ταξίδι στο Καρπενήσι με τον σύντροφό της συνδυάζει την ανάγκη για ηρεμία και την επαφή με τη φύση, μακριά από τη ρουτίνα της πόλης και τα φώτα της δημοσιότητας, κάτι που η ηθοποιός επιδιώκει για τη νέα της ζωή.