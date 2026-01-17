Μαρία Σάκκαρη: Αποκάλυψε πότε θα γίνει ο γάμος της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη - Real.gr

Η Μαρία Σάκκαρη μίλησε στο SDNA λίγο πριν το Australian Open.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον επικείμενο γάμο της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη αποκαλύπτοντας πότε θα γίνει.

Ακόμη, σχολίασε ότι οι δυο τους, δεν θέλουν να δημιουργήσουν ακόμη οικογένεια, παρά τον γάμο τους.

«Σίγουρα ο γάμος θα γίνει το καλοκαίρι του 2027, αλλά δεν έχουμε συζητήσει τίποτα παραπάνω, διότι έγινε λίγο πριν φύγω για την Αυστραλία!» αποκάλυψε η Μαρία Σάκκαρη. Στη συνέχεια, ανέφερε ότι δεν θέλει ακόμα να βάλει τέλος στην αθλητική της πορεία προκειμένου να δημιουργήσει οικογένεια:

«Ούτε καν! Ίσα-ίσα, είμαι πολύ τυχερή που έχω αυτόν τον σύντροφο, που με βοηθάει και με ωθεί να συνεχίσω για να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι η μοναξιά είναι δύσκολη… Το να είσαι με έναν άνθρωπο δίπλα σου, που πιστεύει σε εσένα κάθε μέρα είναι κάτι υπέροχο. Εννοείται ότι έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε οικογένεια κάποια στιγμή, όμως προς το παρόν το έχουμε συζητήσει και έχουμε πει ότι θέλουμε να παίζω».