Μαρία Βοσκοπούλου: Με βαρύ όνομα… αλλά με το δικό της στιλ - Real.gr

Η Μαρία Βοσκοπούλου, λίγο πριν επιστρέψει στις σπουδές της στο Θέατρο Τέχνης, απολαμβάνει το καλοκαίρι από την Κέρκυρα και την Πάρο έως τη Σύρο, ενώ χτίζει τον δικό της δρόμο με την ελευθερία που της έδωσε η οικογένειά της.

Η Μαρία Βοσκοπούλου είναι ένα κορίτσι που κουβαλά ένα μεγάλο όνομα, αλλά επιλέγει να χτίσει τον δικό της δρόμο με σεμνότητα και πείσμα. Κόρη του αξέχαστου Τόλη Βοσκόπουλου και της Αντζελας Γκερέκου, η πανέμορφη Μαρία θα ολοκληρώσει τις σπουδές της στο Θέατρο Τέχνης τον επόμενο χρόνο, με ξεκάθαρο στόχο και πάθος που δεν κρύβεται.

Αν και αρχικά σπούδασε Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία σε ιδιωτικό κολλέγιο, πολύ γρήγορα κατάλαβε πως η ψυχή της ανήκει στη σκηνή και στην ερμηνεία. Το πρώτο της καλλιτεχνικό βήμα ήταν στη σειρά της ΕΡΤ «Τα καλύτερά μας χρόνια» και η συμμετοχή της έγινε η αφορμή να συνειδητοποιήσει πόσο πολύ αγαπά την υποκριτική τέχνη.

Εχοντας ως παράδειγμα τον πατέρα της, ο οποίος πάντοτε την ενθάρρυνε να ακολουθεί την καρδιά της, η Μαρία βρήκε στο πρόσωπό του τη στήριξη και την ελευθερία να κυνηγήσει με θάρρος το δικό της πάθος. Είναι χαρακτηριστική η ιστορία του Τόλη, ο οποίος μεγάλωσε σε μια οικογένεια που δεν είχε καμία σχέση με τα καλλιτεχνικά δίπλα σε 11 αδελφές, αλλά παρ’ όλα αυτά ο πατέρας του χωρίς δεύτερη σκέψη του είπε να κάνει αυτό που αγαπά.

Οπως ο παππούς της πίστεψε στον γιο του, έτσι και ο Τόλης μεταλαμπάδευσε στην κόρη του τα ίδια πιστεύω, δίνοντάς της την ελευθερία να ακολουθήσει αυτό που αγαπά.

Με τη γιαγιά στην Κέρκυρα

Η Μαρία διατηρεί στενή σχέση με τη μητέρα της, τη θαυμάζει, αλλά προσπαθεί να βρει τον δικό της δρόμο, χωρίς να ζει στη σκιά κανενός. Ισως γι’ αυτό αποφεύγει τις κοσμικότητες και προτιμά να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή. Είναι ένα ήρεμο πλάσμα, με εσωτερικές αγωνίες, όπως κάθε νέος άνθρωπος που ψάχνει τη θέση του στον κόσμο, χωρίς να στηρίζεται στο βαρύ όνομα που κουβαλά.

Η Μαρία έχει μεγάλη αδυναμία στη γιαγιά της, τη μητέρα της Αντζελας, την οποία επισκέφθηκε στην Κέρκυρα, στις αρχές Ιουλίου, για να περάσουν λίγο χρόνο μαζί. Επέστρεψε στην Αθήνα στα μέσα του μήνα για να παραστεί στο μνημόσυνο για τα τέσσερα χρόνια από τον θάνατο του πατέρα της και έπειτα έφυγε για διακοπές στην Πάρο και στη Σύρο με φίλους, αναζητώντας λίγες στιγμές ανεμελιάς.

Η Σύρος, με την αριστοκρατική ομορφιά της, είναι ιδανικό καταφύγιο για κάποιον που θέλει να ξεφύγει. Η Μαρία απόλαυσε βόλτες στα σοκάκια της Ανω Σύρου, παγωτό στην πλατεία Μιαούλη, βουτιές στην Αζόλιμνο και στο Δελφίνι, αλλά και ήσυχες βραδιές με παρέα σε παραδοσιακά ταβερνάκια. Αυτές οι μικρές αποδράσεις είναι που γεμίζουν την ψυχή της με δύναμη για όσα έρχονται.

Με τη σεμνότητα και την προσήλωσή της, η Μ. Βοσκοπούλου φαίνεται πως δεν θέλει να ξεχωρίσει απλώς ως «κόρη του Τόλη». Θέλει να χαράξει τη δική της πορεία. Και όλα δείχνουν πως έχει ό,τι χρειάζεται για να το πετύχει.

