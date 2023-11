Mariah Carey: Έγινε η πιο γιορτινή κούκλα Barbie

Η Mariah Carey ζει την καλύτερη περίοδο της ζωής της, καθώς περιμένει τα Χριστούγεννα. Ενόψει των γιορτών, η Barbie τίμησε τη σταρ, δημιουργώντας μια προσωποποιημένη Signature κούκλα.

Η Mattel παρουσιάζει τη συλλεκτική κούκλα Barbie Mariah Carey. Έτσι, αποτίει φόρο τιμής στην καταπληκτική τραγουδίστρια με την κούκλα που δημιουργήθηκε κατ’ εικόνα και ομοίωσή της.

Η Mariah Carey είναι μια από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες στον κόσμο, με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Με το κλασικό πλέον χριστουγεννιάτικο τραγούδι της, “All I Want for Christmas is You” θα γεμίσει και πάλι χαρά μικρούς και μεγάλους.

