Η Mariah Carey δέχεται πολλά αρνητικά σχόλια επειδή δεν βοήθησε τον θρυλικό μουσικό Stevie Wonder στη σκηνή, σε εκδήλωση που έγινε λίγες μέρες πριν από τα βραβεία Grammy.

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια τιμήθηκε από τον 73χρονο Stevie Wonder στην εκδήλωση “The Recording Academy Honours presented by The Black Music Collective (BMC)” που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο Fairmont Century Plaza στο Λος Άντζελες. Το βραβείο που έλαβε ήταν το Global Impact Award.