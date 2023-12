H ερμηνεύτρια του “All I want for Christmas is You” έδειξε για ακόμη μια φορά την αδυναμία που έχει στην Barbara Streisand. Δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Instagram της και έγραψε: «Διαβάζω τα απίστευτα απομνημονεύματα της Barbara Streisand στο λεωφορείο της περιοδείας μου! Σε ευχαριστώ, για το δώρο και την υπέροχη αφιέρωση».