Quantcast
Μαριάννα Τουμασάτου για Αλέξανδρο Σταύρου: «Δεν είναι από τους άντρες που ντρέπονται να αγαπήσουν» - Real.gr
real player

Μαριάννα Τουμασάτου για Αλέξανδρο Σταύρου: «Δεν είναι από τους άντρες που ντρέπονται να αγαπήσουν»

20:45, 03/10/2025
Μαριάννα Τουμασάτου για Αλέξανδρο Σταύρου: «Δεν είναι από τους άντρες που ντρέπονται να αγαπήσουν»

Η Μαριάννα Τουμασάτου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή “Super Κατερίνα” την Παρασκευή με αφορμή τη συμμετοχή της στη σειρά του Alpha “To σπίτι δίπλα από το ποτάμι”. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων για τη σχέση της με τον σύζυγό της, Αλέξανδρο Σταύρου και τη 15χρονη κόρη
τους.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved