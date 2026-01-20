Μαρία Ιωάννου - Αλιόσα Γκρίσιν: Μυστική τελετή, δυνατή αγάπη - Real.gr

Οι πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο της Μαρίας Ιωάννου και του Αλιόσα Γκρίσιν, που πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την έλευση της νέας χρονιάς.

Της ΕΛΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Τις πρώτες ημέρες του 2026, η Μαρία Ιωάννου, κόρη του Δάκη Ιωάννου, επιχειρηματία και μαικήνα της τέχνης, και ο Αλιόσα Γκρίσιν, γιος του παλαιού επιχειρηματία και bon viveur, Βασίλη Γκρίσιν, της άλλοτε κραταιάς «Alpha Grissin», αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης, χορεύοντας τον χορό του Ησαΐα και επισημοποιώντας τη σχέση τους, στις 3 Ιανουαρίου.

Η εικαστικός Μ. Ιωάννου και ο επιχειρηματίας Αλ. Γκρίσιν αποφάσισαν να επισφραγίσουν τον έρωτά τους φορώντας βέρα στο δεξί σε μια λιτή τελετή γεμάτη τρυφερότητα και αγάπη, στο Παλαιό Ψυχικό.

Ο θρησκευτικός γάμος τελέστηκε σε μια περιοχή που διαχρονικά συνδέεται με διακριτική κομψότητα. Παραβρέθηκαν μόνον οι οικογένειες των νεονύμφων και ένας περιορισμένος κύκλος εκλεκτών φίλων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και η Μαριάννα Σμπώκου, την οποία επέλεξαν για κουμπάρα. Η Μ. Ιωάννου έκλεψε την παράσταση, αφού εμφανίστηκε λαμπερή και ήρεμη, στο πλευρό του πατέρα της, σε μια στιγμή γεμάτη συμβολισμό και συγκίνηση. Με ονειρικό λιτό νυφικό η Μαρία ήταν ιδιαίτερα συγκινημένη στο πλευρό του Αλιόσα, τόσο στο μυστήριο όσο και στο πριβέ δείπνο στο αγαπημένο τους εστιατόριο «Ράτκα» στην οδό Χάρητος στο Κολωνάκι, όπου μοιράστηκαν και οι μπομπονιέρες -μικρά έργα τέχνης που σχεδίασε η ίδια η εικαστικός νύφη- και έκοψαν τη γαμήλια τούρτα τους.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε και η παρουσία των τριών γιων της, του Κωνσταντίνου, του Αλεξ και του Leo, οι οποίοι στάθηκαν διακριτικά στο πλευρό της μητέρας τους. Την ίδια στιγμή, ο Αλ. Γκρίσιν, κομψός και χαμογελαστός, υποδέχθηκε τη μέλλουσα σύζυγό του με εμφανή συγκίνηση, ολοκληρώνοντας το παζλ μιας ξεχωριστής ημέρας.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2023 και ερωτεύτηκαν σφόδρα, μέχρι που αποφάσισαν να πορευτούν μαζί στη ζωή. Η πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνισή τους είχε πραγματοποιηθεί πριν από έναν χρόνο, στον γάμο του πρίγκιπα Νικόλαου με τη Χρυσή Γ. Βαρδινογιάννη, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Ραγκαβά.

Η Μ. Ιωάννου είναι η «ψυχή» του ιδρύματος ΔΕΣΤΕ, ενώ ξεχωρίζει και στον χώρο της ζωγραφικής. Η πρώτη έκθεσή της, με τίτλο «Thirsty» το 2022, αποκάλυψε στο φιλότεχνο κοινό μια νέα και πολλά υποσχόμενη εικαστικό. Ο Αλ. Γκρίσιν, που φέρει το όνομα του Ρώσου αξιωματικού παππού του, ακολουθεί τον δικό του επιτυχημένο δρόμο στον χώρο των επιχειρήσεων.