Μαριέττα Χρουσαλά: Δημόσια ερωτική εξομολόγηση στον σύζυγό της – «Είσαι τα πάντα μου» - Real.gr

Σε μια δημόσια ερωτική εξομολόγηση προς τον σύζυγο της, Λέοντα Πατίτσα, προχώρησε η Μαριέττα Χρουσαλά. Με αφορμή τα 50ά του γενέθλια, η πρώην παρουσιάστρια ανάρτησε μία κοινή τους φωτογραφία στον λογαριασμό της στο Instagram, στην οποία φαίνονται σφιχτά αγκαλιασμένοι. «Ένα κλικ, τόσα συναισθήματα, τόση αγάπη, τόσες αναμνήσεις, ατελείωτες ιστορίες, μία οικογένεια, τρία παιδιά, εκατοντάδες φίλοι! 50 […]

