Μαρίνα Σάττι: Αναβάλλονται οι συναυλίες της στην Αμερική – Η ανακοίνωση για την υγεία της - Real.gr

Η Μαρίνα Σάττι, μετά την ακύρωση της εμφάνισής της στο Madwalk για λόγους υγείας, αναβάλλει τις προγραμματισμένες συναυλίες της στην Αμερική. Με ανακοίνωση προς τα Μέσα, η ομάδα επικοινωνίας της τραγουδίστριας έκανε γνωστό ότι οι γιατροί έχουν συστήσει στην Μαρίνα Σάττι απόλυτη ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων. Έτσι η περιοδεία στην Αμερική αναβάλλεται και σύντομα θα […]

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Μαρίνα Σάττι: Αναβάλλονται οι συναυλίες της στην Αμερική – Η ανακοίνωση για την υγεία της στο InStyle.