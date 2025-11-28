Μαρίνα Σάττι: Αναβάλλονται οι συναυλίες της στην Αμερική – Η ανακοίνωση για την υγεία της - Real.gr

Quantcast
14:17, 28/11/2025
Η Μαρίνα Σάττι, μετά την ακύρωση της εμφάνισής της στο Madwalk για λόγους υγείας, αναβάλλει τις προγραμματισμένες συναυλίες της στην Αμερική. Με ανακοίνωση προς τα Μέσα, η ομάδα επικοινωνίας της τραγουδίστριας έκανε γνωστό ότι οι γιατροί έχουν συστήσει στην Μαρίνα Σάττι απόλυτη ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων. Έτσι η περιοδεία στην Αμερική αναβάλλεται και σύντομα θα […]

Μαρίνα Σάττι: Αναβάλλονται οι συναυλίες της στην Αμερική – Η ανακοίνωση για την υγεία της

