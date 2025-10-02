Quantcast
Μαρίνα Σάττι: Μετά την Ευρώπη «κατακτά» την Αμερική - Real.gr
real player

Μαρίνα Σάττι: Μετά την Ευρώπη «κατακτά» την Αμερική

14:15, 02/10/2025
Μαρίνα Σάττι: Μετά την Ευρώπη «κατακτά» την Αμερική

Υποψήφια στα UK Music Video Awards.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη καλλιτέχνις, η πιο πολυσυζητημένη και pop δημιουργός της Ελλάδας, Μαρίνα Σάττι, συνεχίζει να γράφει ιστορία στη σύγχρονη μουσική σκηνή. Για δεύτερη φορά στην καριέρα της διακρίνεται στα UK Music Video Awards, τον κορυφαίο θεσμό παγκοσμίως για το music video και το music film making: το 2022 με το «YIATI POULI’M» στην κατηγορία Best Alternative Video – Newcomer και τώρα, το 2025, επιστρέφει με το «LOLA» στην κατηγορία Craft & Technical: Best Cinematography in a Video – Newcomer.

Η φετινή υποψηφιότητα έρχεται να επισφραγίσει μια εντυπωσιακή χρονιά για τη Σάττι, την πολυπλατινένια δημιουργό που γεφυρώνει τις παραδοσιακές ρίζες με τον ήχο του μέλλοντος. Το νέο της album “POP TOO” αποτελεί το εμπορικότερο album γυναίκας καλλιτέχνιδας μέσα στο 2025, κατακτώντας charts και κοινό, ενώ η ίδια μόλις ολοκλήρωσε μια sold out περιοδεία σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα: την πρώτη της περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Μαρίνα Σάττι, που κατακτά την Ευρώπη με μια περιοδεία-πολιτισμική αφύπνιση, μια εκρηκτική γιορτή ρυθμού, ταυτότητας και δημιουργικότητας, είναι η πρώτη Ελληνίδα καλλιτέχνις που ξεχωρίζει στα UK Music Video Awards.

 

Το clip του «LOLA» σκηνοθετήθηκε από το δημιουργικό δίδυμο Fa & Fon και παράχθηκε από τη NOMAD Productions. Η αισθητική του είναι έντονα στιλιζαρισμένη, με έμφαση στον μαξιμαλισμό και την υπερβολή, παρουσιάζοντας τη Μαρίνα στον ρόλο της «LOLA», μιας υπερμεγέθους διασημότητας που κυριαρχεί στα μέσα ενημέρωσης, τα εξώφυλλα περιοδικών και τις τηλεοπτικές εκπομπές. Η «LOLA» είναι μια φιγούρα που προκαλεί θαυμασμό, μίμηση αλλά και φθόνο, αντικατοπτρίζοντας τις αντιφάσεις της σύγχρονης κουλτούρας της διασημότητας.

Δείτε το music video του «LOLA»:

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Σπείρα με εικονικά τιμολόγια - Οι διάλογοι «φωτιά» που... έκαψαν τον πρόεδρο, τον παρουσιαστή και τον επιχειρηματία

Σπείρα με εικονικά τιμολόγια - Οι διάλογοι «φωτιά» που... έκαψαν τον πρόεδρο, τον παρουσιαστή και τον επιχειρηματία

13:02 02/10
Λάουρα Κοβέσι: Τι είπε η Ευρωπαία Εισαγγελέας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την τραγωδία στα Τέμπη

Λάουρα Κοβέσι: Τι είπε η Ευρωπαία Εισαγγελέας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την τραγωδία στα Τέμπη

13:23 02/10
Νέο έκτακτο της ΕΜΥ: Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι τις επόμενες ώρες

Νέο έκτακτο της ΕΜΥ: Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι τις επόμενες ώρες

11:34 02/10
Η στιγμή που ο ισραηλινός στρατός κάνει ρεσάλτο στο ελληνικό «Οξυγόνο» - Αναχαιτίστηκαν κι άλλα σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα

Η στιγμή που ο ισραηλινός στρατός κάνει ρεσάλτο στο ελληνικό «Οξυγόνο» - Αναχαιτίστηκαν κι άλλα σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα

09:15 02/10
Βασίλης Παϊτέρης: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη σύλληψη

Βασίλης Παϊτέρης: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη σύλληψη

10:53 02/10
Άρτα: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου -Αναφυλακτικό σοκ μετά από αντιβίωση - Διατάχθηκε ΕΔΕ

Άρτα: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου -Αναφυλακτικό σοκ μετά από αντιβίωση - Διατάχθηκε ΕΔΕ

08:02 02/10
Βασίλης Μπισμπίκης: Δεν βγαίνει από το σπίτι – «Αισθάνεται ντροπή, σοκ και απογοήτευση»

Βασίλης Μπισμπίκης: Δεν βγαίνει από το σπίτι – «Αισθάνεται ντροπή, σοκ και απογοήτευση»

12:15 02/10
Άκης Τσαλίκης: Πέθανε ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης – Η αγάπη του για τη θάλασσα και την επιστήμη

Άκης Τσαλίκης: Πέθανε ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης – Η αγάπη του για τη θάλασσα και την επιστήμη

10:09 02/10

Ροή Ειδήσεων

Δουδωνής στον Realfm 97,8 για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όλος ο χειρισμός, δηλώνει μία συγκάλυψη σε σχέση με τα υπουργικά πρόσωπα»

Δουδωνής στον Realfm 97,8 για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όλος ο χειρισμός, δηλώνει μία συγκάλυψη σε σχέση με τα υπουργικά πρόσωπα»

14:30 02/10
Μαρίνα Σάττι: Μετά την Ευρώπη «κατακτά» την Αμερική

Μαρίνα Σάττι: Μετά την Ευρώπη «κατακτά» την Αμερική

14:15 02/10
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ - Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ προκλητικά «κρύβει» τον κ. Μυλωνάκη από την Εξεταστική Επιτροπή

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ - Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ προκλητικά «κρύβει» τον κ. Μυλωνάκη από την Εξεταστική Επιτροπή

13:53 02/10
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ - Πηγές ΝΔ: Στο άρμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου παραμένει η αντιπολίτευση

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ - Πηγές ΝΔ: Στο άρμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου παραμένει η αντιπολίτευση

13:46 02/10
Shutdown στις ΗΠΑ: Η κυβέρνηση πάγωσε ομοσπονδιακούς πόρους που προορίζονταν για Δημοκρατικές πολιτείες - Με απολύσεις απείλησε ο Βανς

Shutdown στις ΗΠΑ: Η κυβέρνηση πάγωσε ομοσπονδιακούς πόρους που προορίζονταν για Δημοκρατικές πολιτείες - Με απολύσεις απείλησε ο Βανς

13:45 02/10
Μαρινάκης: Μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του Οκτωβρίου, η λίστα που αφορά μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ

Μαρινάκης: Μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του Οκτωβρίου, η λίστα που αφορά μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ

13:37 02/10
Ζαχαριάδης στον Realfm 97,8 για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ πήγε σε Εξεταστική Επιτροπή για να μπορεί να ελέγχει τη διαδικασία

Ζαχαριάδης στον Realfm 97,8 για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ πήγε σε Εξεταστική Επιτροπή για να μπορεί να ελέγχει τη διαδικασία

13:31 02/10
Μακρόν: Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που παραβιάζουν τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο «μπορούν να καταστρέφονται»

Μακρόν: Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που παραβιάζουν τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο «μπορούν να καταστρέφονται»

13:30 02/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved