Μάριος Καπότσης - Ελευθερία Κοντογεώργη: Φρέσκος έρωτας - Real.gr

Ο ολυμπιονίκης πολίστας Μάριος Καπότσης και η ηθοποιός Ελευθερία Κοντογεώργη, αν και παραμένουν διακριτικοί, έχουν αποφασίσει να μην κρύβουν τη σχέση τους.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

O πολίστας του Απόλλωνα Νέας Σμύρνης, Μάριος Καπότσης, ο οποίος πριν από περίπου έναν χρόνο χώρισε από την Κόνι Μεταξά, φαίνεται ότι έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική του ζωή. Ο αργυρός ολυμπιονίκης με την εθνική ομάδα πόλο και πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Αθλητών Υδατοσφαίρισης (ΣΕΑΥ) απολαμβάνει μια τρυφερή σχέση με την ηθοποιό Ελευθερία Κοντογεώργη.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον τους, οι δυο τους αποφάσισαν να μην κρύβονται, επιλέγουν ωστόσο να κρατούν χαμηλούς τόνους γι’ αυτό το ειδύλλιο, καθώς η Ελ. Κοντογεώργη είναι μητέρα ενός παιδιού, το οποίο επιθυμεί να προστατέψει.

Η ηθοποιός, που αγαπήθηκε μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Η μάγισσα», έχει αποκτήσει έναν γιο από τον γάμο της με τον ηθοποιό Κωνσταντίνο Γαβαλά. Μετά τη… λήξη των γάμων τους, που συμπτωματικά κράτησαν αμφότεροι τρία χρόνια, ο Μάριος και η Ελευθερία επενδύουν σε αυτόν τον νέο έρωτα που τους έφερε κοντά.

Ο Μ. Καπότσης ως επαγγελματίας αθλητής έχει δομήσει τη ζωή του με γνώμονα την πειθαρχία. Η Ελ. Κοντογεώργη, που φέτος θα πηγαινοέρχεται Αθήνα – Θεσσαλονίκη, πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση του Γιώργου Λάγιου «Μέσα στο μυαλό σου», η οποία από τις 3 Νοεμβρίου ανεβαίνει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο «Αλίκη».

Παράλληλα οι Θεσσαλονικείς θα τη βλέπουν στην παράσταση «Ολα… λάθος» στο κινηματοθέατρο «Κολοσσαίον», από τις 18 Οκτωβρίου. Οι φήμες για τη σχέση τους φούντωσαν όταν το ζευγάρι εντοπίστηκε το καλοκαίρι να απολαμβάνει διακοπές στα Χανιά της Κρήτης, μαζί με παρέα φίλων.

Πολλοί ήταν εκείνοι που τους αναγνώρισαν, όταν τους είδαν να χαλαρώνουν σε κοσμικά beach bars της περιοχής. Η γνωριμία τους φέρεται να έγινε μέσω κοινών φίλων, ενώ από την πρώτη στιγμή υπήρξε χημεία ανάμεσά τους.

Την περασμένη εβδομάδα το ζευγάρι διασκέδασε σε γνωστό κλαμπ της Βουλιαγμένης, με μεγάλη παρέα, στην οποία ήταν και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν σκοπεύουν να προχωρήσουν σύντομα σε συγκατοίκηση. Προτιμούν προς το παρόν να δοκιμαστεί περαιτέρω στον χρόνο αυτή η όμορφη συνθήκη που ζουν.