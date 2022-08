Ο Μάριος Φραγκούλης συναντά τη Deborah Myers αυτό το καλοκαίρι στην περιοδεία τους Because We Believe και ταξιδεύουν στην Ελλάδα με ένα αφιέρωμα στο ερωτικό τραγούδι και στα μιούζικαλ του Broadway και του Hollywood.