Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου - Γιώργος Δούσος: Η μελωδία της ευτυχίας - Real.gr

Η πρωταγωνίστρια του «Maestro», Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, σε αντίθεση με τον ρόλο της στη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, ζει μια ισορροπημένη και τρυφερή συνθήκη στην προσωπική της ζωή μαζί με τον καταξιωμένο μουσικό Γιώργο Δούσο.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

H Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, η ταλαντούχα ηθοποιός που υποδύεται τη Σοφία στην τηλεοπτική επιτυχία του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, «Maestro», απολαμβάνει μια όμορφη και ζωντανή σχέση με τον καθηγητή μουσικής και μουσικό Γιώργο Δούσο. Αν και ο ρόλος της τη θέλει να βρέθηκε εγκλωβισμένη σε έναν γάμο από ανάγκη, στην πραγματικότητα η Μαρίσσα έχει βρει το άλλο μισό της. Η σχέση της ηθοποιού και του μουσικού μετρά πάνω από τρία χρόνια και αναδεικνύεται ως ένα από τα πιο υγιή και φωτεινά παραδείγματα συντροφικότητας.

Οι δυο τους μοιράζονται μια κοινή λατρεία για τα ταξίδια και τη φύση, αλλά και μια αίσθηση ελευθερίας που τους αναζωογονεί και τους φέρνει ακόμη πιο κοντά. Με χιούμορ, ευγένεια και μια δεκτική στάση απέναντι στη ζωή, επενδύουν καθημερινά σε μια σχέση που βασίζεται στη βαθιά κατανόηση και στη δημιουργική έμπνευση.

Απολαμβάνουν κάθε στιγμή που μοιράζονται. Ο Γ. Δούσος έχει γράψει για την αγαπημένη του το τραγούδι «Marisha», μια αφιέρωση που μαρτυρά την τρυφερότητα της προσωπικής τους ιστορίας. Μαζί, με δύναμη και αφοσίωση, αντιμετωπίζουν και τις δυσκολίες, όπως κάποια προβλήματα υγείας της Μαρίσσας. Στη διαδρομή της μέσα από τον χρόνιο πόνο, την απώλεια, την αποδοχή και τη συμφιλίωση με το σώμα της, βρήκε έναν άνθρωπο που στέκεται δίπλα της με κατανόηση και αγάπη. Είναι μια σχέση που, χωρίς να θορυβεί, αποδεικνύει τι σημαίνoυν συντροφικότητα και αλληλοσεβασμός.

Γεννημένη στην Τασκένδη και μεγαλωμένη στη Θεσσαλονίκη, η Μ. Τριανταφυλλίδου είναι μια ιδιαίτερη καλλιτέχνις. Από το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στο «Μαύρο γάλα», μέχρι τις λίγες αλλά ουσιαστικές τηλεοπτικές εμφανίσεις της, έχει αποδείξει ότι κάθε ρόλος μπορεί να αποκτήσει βάθος και ανθρωπιά στα χέρια της. Εχει τιμηθεί με το Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και έχει εργαστεί ως δραματουργός και μεταφράστρια. Αν και ένα σοβαρό ατύχημα την απομάκρυνε από τη σκηνή λόγω κινητικών δυσκολιών, φέτος επιστρέφει στη Στέγη με τον «Χορό των εραστών», βυθισμένη ξανά στην ουσία της τέχνης της. Η Μαρίσσα έχει δύο ενήλικες κόρες από προηγούμενο γάμο της, οι οποίες είναι η απαρέγκλιτη προτεραιότητά της.

Ο Γ. Δούσος είναι φλαουτίστας, κλαρινετίστας, συνθέτης και εκπαιδευτικός. Με σπουδές στην κλασική μουσική, στη μουσικολογία και στο παραδοσιακό κλαρίνο, έχει συνεργαστεί με πλήθος σημαντικών καλλιτεχνών και θεατρικών σκηνοθετών. Είναι ιδρυτικό μέλος πολλών μουσικών σχημάτων και δημιουργός προσωπικών έργων, ενώ αποτελεί μια από τις πιο πολυδιάστατες φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής.