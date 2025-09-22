«Δείτε ποια έχουμε μαζί μας»: Όταν η Μάρω Κοντού έκανε ωτοστόπ σε δύο γυναίκες λόγω της απεργίας των ταξί - Real.gr

Ένα απρόσμενο περιστατικό με πρωταγωνίστρια τη Μάρω Κοντού κέντρισε το ενδιαφέρον των χρηστών του Facebook.

Η αγαπημένη ηθοποιός, εξαιτίας της απεργίας των ταξί, ζήτησε βοήθεια από δύο αγνώστους για να φτάσει στον προορισμό της.

Η ιστορία έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πιο συγκεκριμένα, στη φωτογραφία που αναρτήθηκε φαίνεται η αγαπημένη ηθοποιός να κάθεται στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου, και οι κοπέλες να χαμογελούν στις θέσεις οδηγού και συνοδηγού.

Όπως έγραψε η γυναίκα στη δημοσίευσή της στο Facebook για τη συνάντηση με την ηθοποιό: «Την είδαμε να στέκεται στον δρόμο. Σταματήσαμε να της πούμε μια καλησπέρα. Μας ζήτησε ευγενικά να την πάμε κάπου γιατί είχαν απεργία τα ταξί κι εμείς χατίρια δεν χαλάμε, πόσω μάλλον όταν αυτήν που στο ζητάει είναι η κυρία Κοντού. Που όπως λέει και ο φίλος μας ο Νίκος το σινεμά μας τραβάει όπου κι αν είμαστε».