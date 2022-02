Ματ Λεμπλάνκ: Viral η τελευταία εμφάνιση του Τζόι από τα «Φιλαράκια»

Ο ίδιος άλλωστε δεν συνηθίζει να κάνει δημόσιες εμφανίσεις. Ο διάσημος ηθοποιός ήταν ντυμένος φορώντας ένα casual αθλητικό παντελόνι και ένα χαλαρό μπλουζάκι, ενώ σε μια προσπάθεια να περάσει απαρατήρητος φορούσε γυαλιά ηλίου και ένα καπέλο του μπέιζμπολ.

Aν και ο ίδιος έχει εκατομμύρια fans, στο μεταξύ, στο Twitter αρκετοί χρήστες σχολίασαν πως ο Ματ είναι «αγνώριστος» και πως «είναι λες και παράτησε».

The Friends star is rarely spotted out and about https://t.co/4hyDIUMV60

Matt LeBlanc, 54, unrecognizable with stubble & baggy sweats in rare outing amid worry for Friends costar Matthew Perry #SmartNews Looks like Matt has given up https://t.co/8JMGsdDgPd