Ματίνα Νικολάου: «Όταν χωρίζω κλείνομαι στον εαυτό μου» – Όσα αποκάλυψε για την προσωπική της ζωή - Real.gr

Ματίνα Νικολάου: «Όταν χωρίζω κλείνομαι στον εαυτό μου» – Όσα αποκάλυψε για την προσωπική της ζωή

09:45, 23/01/2026
Την Ματίνα Νικολάου φιλοξένησε ο Κωνσταντίνος Καμέας, στο νέο επεισόδιο της εκπομπής “Status” που προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου. Η αγαπητή ηθοποιός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προσωπική της ζωή, στις σχέσεις που έκανε και στον 18χρονο γιο της. «Περιμένω κι άλλα πολλά ακόμα στην προσωπική μου ζωή. Νομίζω πως δεν αγαπήθηκα στον βαθμό που θα […]

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Ματίνα Νικολάου: «Όταν χωρίζω κλείνομαι στον εαυτό μου» – Όσα αποκάλυψε για την προσωπική της ζωή στο InStyle.

