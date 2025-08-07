Quantcast
Matthew McConaughey: Γιατί έχασε τον ρόλο στον Τιτανικό - Real.gr
real player

Matthew McConaughey: Γιατί έχασε τον ρόλο στον Τιτανικό

18:00, 07/08/2025
Matthew McConaughey: Γιατί έχασε τον ρόλο στον Τιτανικό

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ - EPA/PAUL BUCK

Ο Matthew McConaughey δεν αποδέχτηκε το πολύ απλό αίτημα του σκηνοθέτη, James Cameron.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved