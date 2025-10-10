Μαζωνάκης: Στα 50 μου βρήκα, ανακάλυψα και εκτίμησα εμένα και τη φωνή μου - Το βίντεο στο TikTok - Real.gr

Quantcast
Μαζωνάκης: Στα 50 μου βρήκα, ανακάλυψα και εκτίμησα εμένα και τη φωνή μου – Το βίντεο στο TikTok

08:06, 10/10/2025
Το τελευταίο διάστημα, ο τραγουδιστής δημοσιεύει βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, ερμηνεύοντας αγαπημένα τραγούδια από τη δισκογραφία του.

O Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται στο σαλόνι του σπιτιού του μαζί με μέλη της μπάντας του. Xθες, Πέμπτη κοινοποίησε ένα βίντεο, ερμηνεύοντας το κομμάτι του «Όνειρα».

Πριν ξεκινήσει να τραγουδάει, ο καλλιτέχνης μίλησε για τη σχέση του με τη φωνή και τον εαυτό του, τονίζοντας ότι στα 50 του χρόνια συνειδητοποίησε πραγματικά τη δύναμή του.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Όνειρα. Απόψε θα σε ονειρευτώ. Στα 50 μου χρόνια βρήκα, ανακάλυψα και εκτίμησα εμένα και τη φωνή μου, γιατί φωνή σημαίνει φως και νους».

Δείτε το βίντεο:

 

 

@georgemazonakisoriginal 05. Όνειρα “Φωνή σημαίνει φως και νους” #Μazw #onira #melenegiwrgo ♬ πρωτότυπος ήχος – georgemazonakis

