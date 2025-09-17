Με δύναμη από την Κρήτη - Real.gr

Η αγαπημένη ηθοποιός Μαρία Τζομπανάκη μετά το καλοκαίρι στο νησί της, όπου γιόρτασε τα εννέα χρόνια γάμου με τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη, δηλώνει έτοιμη για τον νέο ρόλο της στη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»

Της Κορύνας Μαντάγαρη

Επιστροφή στην Αθήνα και στα γυρίσματα της φιλόδοξης σειράς «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» για τη Μαρία Τζομπανάκη. Η αγαπημένη ηθοποιός που πέρασε τις καλοκαιρινές διακοπές της στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την Κρήτη, και θα πρωταγωνιστήσει στη νέα σειρά που βασίζεται στο βιβλίο της Λένας Μαντά, μιλά στη Realnews και μεταξύ άλλων αποκαλύπτει πτυχές του ρόλου της.

Ως επίτιμη πρέσβειρα πολιτισμού Κρήτης απόλαυσε τις ομορφιές του νησιού αλλά και τους δικούς της ανθρώπους. «Πέρασα το καλοκαίρι μου στην πατρίδα μου, την Κρήτη, παρέα με τους αγαπημένους μου ανθρώπους. Για ένα διάστημα είχε έρθει και ο γιος μου, ο Ορφέας. Ο άνδρας μου ήρθε για λίγο και μετά επέστρεψε στη δουλειά του. Πέρασα όμως υπέροχες στιγμές με τα αδέρφια μου, τα ανίψια μου και τα βαφτιστήρια μου! Τώρα επιστροφή στις επαγγελματικές υποχρεώσεις», λέει στην «R». Το νησί είναι ριζωμένο στην καρδιά της ίδιας και του συζύγου της Γιάννη Βάλβη. Σε λίγες ημέρες κλείνουν 9 χρόνια γάμου. Ηταν 16 Σεπτεμβρίου του 2016, όταν η δημοφιλής ηθοποιός και ο σύντροφός της, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα των φαρμάκων, παντρεύτηκαν στο γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου, στο χωριό Μαργαρίτες στον Μυλοπόταμο της Κρήτης με τον γιο της Ορφέα Αυγουστίδη να την παραδίδει στον σύζυγό της σε κλίμα συγκίνησης και χαράς.

Με λόγια αγάπης η Μ. Τζομπανάκη είχε μιλήσει για τον σύζυγό της στον Νίκο Χατζηνικολάου και στην εκπομπή «Ενώπιος ενωπίω» στον ΑΝΤ1. «Τον σύζυγό μου τον λέω Κύρο Γρανάζη. Ο Γιάννης Βάλβης είναι επιστήμονας και έχει αναλυτική σχέση για όλα, είναι πολύ έξυπνος, δοκιμασμένος και έχει απίστευτο χιούμορ. Είναι νεότερος από εμένα, δεν θα μπορούσα με άνδρα μεγαλύτερο. Το βλέμμα με τραβά σε έναν άνδρα».

Παράλληλα η δημοφιλής ηθοποιός, που στην καριέρα της έχει μεγάλες θεατρικές και τηλεοπτικές επιτυχίες, αποκαλύπτει τα συναισθήματά της για τη συμμετοχή της στη νέα σειρά του Alpha. Στο ίδιο κανάλι ήταν και η σειρά «Σασμός» που άφησε εποχή στα τηλεοπτικά δεδομένα και το κοινό την είχε αποθεώσει για τον ρόλο της.

«Η Λένα Μαντά είναι πολύ επιτυχημένη συγγραφέας και πολύ αγαπητή στην κόσμο. Το βιβλίο της ‘‘Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι’’ είναι πολυδιαβασμένο και αγαπήθηκε από τους αναγνώστες. Διαπίστωσα από τα λεγόμενα του κόσμου πως το περιμένουν με λαχτάρα! Είμαι βέβαια πολύ ευχαριστημένη για τη συμμετοχή μου σε ένα από τα πιο γνωστά best seller! Πιστεύω πως το κοινό θα ικανοποιηθεί πολύ από τη μεταφορά του στην τηλεόραση του Αlpha Είναι πολύ καλή και δαπανηρή παραγωγή με πολλούς καλούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες! Απίστευτες είναι η φωτογραφία, η σκηνογραφία και η ενδυματολογία, το σενάριο πολύ καλό και με ωραίους διαλόγους!», λέει και προσθέτει για τον ρόλο της: «Είναι ένας ρόλος πραγματικά κόντρα! Οπου βέβαια είναι και εν πολλοίς ο λόγος που τον πήρα! Εχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και ερμηνευτικά για εμένα, αλλά και δραματουργικά, για την εξέλιξη της ιστορίας της μίας από τις πέντε κόρες, της Ιουλίας».