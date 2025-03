Με την υψηλότερη διάκριση θα τιμηθούν οι U2 στα βρετανικά βραβεία Ivors - Real.gr

Οι Ιρλανδοί ρόκερ U2 θα τιμηθούν με τη διάκριση Ivors Academy Fellowship στα φετινά Ivors, τα ετήσια βρετανικά βραβεία που απονέμονται σε τραγουδοποιούς και μουσικούς συνθέτες, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι διοργανωτές.

Ο Μπόνο, ο The Edge, ο Άνταμ Κλέιτον και ο Λάρι Μιούλεν Τζ. θα ακολουθήσουν τα βήματα των Πολ Μακάρτνεϊ, Έλτον Τζον και Κέιτ Μπους και θα τιμηθούν με την υψηλότερη διάκριση που απονέμει η ένωση αυτή με έδρα τη Βρετανία.

Η σύνθεση μουσικής και η συγγραφή στίχων εκ μέρους τους αναγνωρίζεται για τη «συναισθηματική αυθεντικότητά της που δημιούργησε ορισμένα από τα τραγούδια με τη μεγαλύτερη επιρροή στην ιστορία της ροκ», αναφέρει η Ivors Academy, επικαλούμενη μεταξύ άλλων τις επιτυχίες των U2 “I Will Follow”, “Pride (In The Name of Love)”, “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” και “With or Without You”.

«Τα πρώτα τραγούδια των U2 προανήγγειλαν ένα συγκρότημα που δεν φοβόταν να διαχειριστεί θέματα κοινωνικής αναταραχής και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μορφοποιώντας τη δέσμευση της ροκ με τον πολιτικό ακτιβισμό», επισημαίνει η Ακαδημία σε μια ανακοίνωση.