«Με άρπαξε από πίσω» - «Ζήτα μου συγγνώμη»: Συνεχίζεται ο καβγάς ανάμεσα στον Βίκτορ Γουεμπανιάμα και τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς

«Συνέβη κάτι, κάτι μικρό. Περπατούσαμε με τους άνδρες ασφαλείας της ομάδας προς κάποιο εστατιόριο. Ήμασταν τον διάδρομο. Υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι που με φώναζαν. Υπήρχε ένα άτομο που με φώναζε. Αυτό το άτομο με άρπαξε από πίσω - δεν με χτύπησε απλά στον ώμο - με άρπαξε. Ξέρω ότι η ασφάλεια το έδιωξε. Δεν είδα τι συνέβη γιατί προχωρούσα ευθεία και δεν σταμάτησα» είπε χαρακτηριστικά ο νεαρός Γάλλος στο ESPN.

O σταρ των Σπερς είπε ότι δεν κατάλαβε «πόση βία» χρησιμοποίησαν οι άνδρες της ασφάλειας της ομάδας αρκούμενος μόνο στο ότι «έσπρωξαν μακριά» το πρόσωπο αυτό.

Υποστήριξε, μάλιστα, ότι αρχικά δεν κατάλαβε ότι επρόκειτο για την Σπίαρς και ότι το έμαθε την Πέμπτη. «Δεν το γνώριζα για αρκετές ώρες. Το έμαθα μόνο όταν επέστρεψα στο ξενοδοχείο. Νόμιζα ότι δεν ήταν κάτι σημαντικό και μετά η ομάδα ασφαλείας των Σπερς μου είπε ότι ήταν η Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Στην αρχή νόμιζα ότι μου έκαναν πλάκα αλλά τελικά ήταν όντως η Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Δεν είδα ποτέ το πρόσωπό της. Εγώ συνέχισα ευθεία», είπε χαρακτηριστικά.

