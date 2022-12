Mε την Γκρέτα Τούνμπεργκ «τα έβαλε» ο Άντριου Τέιτ - Η viral απάντηση της νεαρής ακτιβίστριας

Ειδικότερα της έγραψε στο Twitter: «Έχω 33 αυτοκίνητα», ενώ στην ανάρτησή του έκανε αναφορά σε μια Bugatti και δύο Ferrari, σημειώνοντας πως αυτό είναι μόνο η αρχή. «Παρακαλώ, δώσε μου το email σου, ώστε να σου στείλω την πλήρη λίστα της συλλογής αυτοκινήτων μου και τις τεράστιες εκπομπές αερίων τους» έγραψε ο influencer.

Η Τούνμπεργκ δεν άφησε ασχολίαστη την ανάρτησή του και προχώρησε με τη σειρά της σε μία απάντηση που γρήγορα έγινε viral στο διαδίκτυο.

«Ναι, σε παρακαλώ διαφώτισε με, στείλε μου email στο smalldickenergy@getalife.com (σε ελεύθερη μετάφραση μικρ...τσούτσ@νηενέργεια@βρεςνακάνειςκάτιστηζωήσου.com)» του απάντησε η Γκρέτα Τούνμπεργκ.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg