Meghan Markle: Η εξομολόγηση για τη σχέση της με τον πρίγκιπα Harry – «Βλέπω τη σπίθα στα μάτια του» - Real.gr

Η Meghan Markle σε μια σπάνια εξομολόγηση διαψεύδει τις φήμες για κρίση στον γάμο της

Λέει πως εκείνη και ο πρίγκιπας Harry βρίσκονται και πάλι σε έναν «μήνα του μέλιτος», καθώς αναζωπυρώνει τη δημιουργική της ενέργεια.

Σε μια προσωπική συνέντευξη στο PEOPLE, καθώς ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της lifestyle εκπομπής της στο Netflix, η Meghan σημειώνει ότι ο σύζυγός της λατρεύει να τη βλέπει να βουτάει ξανά στον επιχειρηματικό κόσμο με το lifestyle brand της As ever και την εκπομπή του Netflix, With Love, Meghan.

