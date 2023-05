Η Meghan Markle τιμά τις γυναίκες και βραβεύεται γι’ αυτό.

Η δούκισσα του Σάσεξ βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για να παραστεί στην τελετή των βραβείων Ms. Foundation 2023 Women of Vision Awards: Celebrating Generations of Progress & Power, όπου ήταν η μία από τις φετινές τιμώμενες του βραβείου Woman of Vision Award για την παγκόσμια υπεράσπισή της για την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών.