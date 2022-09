Meghan Markle: Νόμιζε ότι θα γίνει η Beyonce της Βρετανίας – Το τελεσίγραφο της βασίλισσας πριν από το Megxit

Σύμφωνα με το νέο εκρηκτικό βιβλίο “Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown” του Valentine Low,* του οποίου αποσπάσματα δημοσιεύουν οι βρετανικοί Times, γνώστες της κατάστασης υποστηρίζουν ότι η Δούκισσα πίστευε ότι θα γινόταν η Beyoncé της Βρετανίας μετά τον γάμο με τον εγγονό της βασίλισσας. Αλλά απογοητεύτηκε από τα αυστηρά πρωτόκολλα και τους κανόνες της ζωής ως εργαζόμενο μέλος της βασιλικής οικογένειας και άρχισε να αισθάνεται παραγκωνισμένη και παρεξηγημένη από τη “Firm”.