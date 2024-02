Λίγες εβδομάδες αφότου έγιναν viral (για πολλούς λόγους) με το ταξίδι τους στην Τζαμάικα, η Meghan Markle και ο πρίγκιπας Harry έχουν ένα ακόμη διεθνές ταξίδι στα σκαριά.

Την Παρασκευή, το Invictus Games Foundation ανακοίνωσε ότι το ζευγάρι θα ταξιδέψει στον Καναδά στις 14 Φεβρουαρίου για να παρευρεθεί στην εκδήλωση One Year to Go για τους αγώνες Vancouver Whistler Invictus Games 2025.