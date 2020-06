Μέγκαν Μαρκλ: Η προσπάθεια να... χτίσει το brand της και οι φοβίες του Χάρι

Η Μέγκαν Μαρκλ επικεντρώνεται στη δικτύωση της με τα δυνατά ονόματα του Λος Άντζελες για να μπορέσει να δημιουργήσει το «brand» της, σύμφωνα με ένα νέο βιβλίο για την βασιλική οικογένεια και το MEGXIT, με τον τίτλο "Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan's Shocking Split With the House of Windsor". Σύμφωνα με το βιβλίο ο πρίγκιπας Χάρι έχει «φοβίες» και «συγκλονίζεται με ενοχές» για το γεγονός ότι βρίσκεται στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, μακριά από την οικογένειά του. Το βιβλίο των Andy Tillett και Dylan Howard που κυκλοφόρησε την Τρίτη, περιγράφει λεπτομερώς τους αγώνες του ζευγαριού που μετακόμισαν στον Καναδά και στη συνέχεια στο Λος Άντζελες μαζί με την αποφασιστικότητα της Μέγκαν «να πάρει αυτό που θέλει».