Megxit: Η βασίλισσα θα απαγορεύσει σε Μέγκαν και Χάρι να χρησιμοποιούν το εμπορικό σήμα «Sussex Royal»

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ πρέπει να εγκαταλείψουν το brand 'Sussex Royal' μετά την απόφασή τους να εγκαταλείψουν τα καθήκοντά τους. Όπως φαίνεται το Megxit συνεχίζει να έχει κι άλλες επιπτώσεις στο ζευγάρι.

Πηγή: Daily Mail

Έπειτα από μακροχρόνιες και περίπλοκες συζητήσεις, όπως αναφέρει η Dailymail, η βασίλισσα Ελισάβετ και κορυφαίοι αξιωματούχοι πιστεύεται ότι συμφώνησαν ότι δεν πρέπει το ζευγάρι να χρησιμοποιεί πλέον τη λέξη royal, δηλαδή βασιλικό, στην επικοινωνία τους.

Ο Χάρι και η Μέγκαν έχουν ήδη ξοδέψει αρκετές χιλιάδες λίρες για να υποστηρίξουν το brand Sussex Royal, δημιουργώντας website αλλά και λογαριασμούς στα social media. Ο λογαριασμός τους δε στο instagram έχει ήδη 11,2 εκατομμύρια ακολούθους.

Το ζευγάρι έχει προσπαθήσει να καταχωρήσει τη συγκεκριμένη ονομασία για διάφορα προϊόντα και δράσεις όπως για ρούχα, βιβλία, εκδηλώσεις, γραφική ύλη και άλλα.

Ενώ με αυτή την ονομασία θέλουν να ιδρύσουν μια φιλανθρωπική οργάνωση και έχουν ήδη κάνει τα πρώτα βήματα για το "Sussex Royal, The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex".