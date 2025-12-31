Μελ Γκίμπσον-Ρόζαλιντ Ρος: Τίτλοι τέλους στη σχέση τους μετά από 9 χρόνια - Real.gr

Ο Μελ Γκίμπσον (Mel Gibson) και η Ρόζαλιντ Ρος (Rosalind Ross) χώρισαν μετά από εννέα χρόνια κοινής πορείας, όπως επιβεβαίωσε το PEOPLE.

«Παρότι είναι λυπηρό να κλείνει αυτό το κεφάλαιο στη ζωή μας, νιώθουμε ευλογημένοι που έχουμε έναν υπέροχο γιο και θα συνεχίσουμε να είμαστε οι καλύτεροι γονείς που μπορούμε», ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση στο περιοδικό.

Ο διάσημος ηθοποιός και σκηνοθέτης και η σεναριογράφος φαίνεται πως έχουν χωρίσει αθόρυβα εδώ και περίπου έναν χρόνο. Γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων το 2014 και σύντομα ξεκίνησαν τη σχέση τους.

Το 2017 υποδέχτηκαν τον γιο τους, Λαρς, μόλις λίγες ημέρες πριν ο Γκίμπσον λάβει την υποψηφιότητα για Όσκαρ Σκηνοθεσίας για την ταινία «Hacksaw Ridge».