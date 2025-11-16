Μέλη εμβληματικών ροκ συγκροτημάτων ενώνονται σε supergroup για καλό σκοπό - Real.gr

Εμβληματικοί τραγουδιστές της ροκ μουσικής από τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 συνεργάζονται για να σχηματίσουν ένα supergroup που θα εμφανιστεί μόνο για μια βραδιά αργότερα αυτόν τον μήνα.

Στις 23 Νοεμβρίου, ο θρύλος του πατινάζ στον πάγο, Ολυμπιονίκης και επιζών του καρκίνου, Σκοτ Χάμιλτον, θα διοργανώσει την ετήσια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων Scott Hamilton and Friends για την έρευνα για τον καρκίνο.

Στο πρόγραμμα φέτος περιλαμβάνεται ένα supergroup που αποτελείται από έξι τραγουδιστές από αγαπημένα ροκ συγκροτήματα της δεκαετίας του 1970 και του 1980.

Το supergroup – που θα εμφανιστεί για μία βραδιά – αποτελείται από τον Κέβιν Κρόνιν των REO Speedwagon, τον Τζέισον Ντερλάτκα των Journey, τον Τζέισον Σεφ των Chicago, τον Τζον Ελεφάντε των Kansas, τον Ουάλι Πάλμαρ των Romantics και τον Μάικ Ρενό των Loverboy.

Η σύζυγος του Reno, Κάθριν Στ. Τζερμέιν, θα εμφανιστεί επίσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ