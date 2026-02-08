Μελίνα Νικολαΐδη: Έγινε 22 χρονών - Η εντυπωσιακή τούρτα γενεθλίων δίπλα στη μητέρα της Δέσποινα Βανδή - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Τα γενέθλιά της γιόρτασε η Μελίνα Νικολαΐδη, κλείνοντας τα 22 της χρόνια, σε ένα βράδυ γεμάτο χαμόγελα και αγαπημένες παρουσίες.

Ανάμεσα σε όσους βρέθηκαν δίπλα στη Μελίνα Νικολαΐδη φυσικά και η μητέρα της Δέσποινα Βανδή με την οποία μοιράστηκε ξεχωριστές στιγμές, όπως φάνηκε και από αναρτήσεις που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Μελίνα επέλεξε να περάσει τη βραδιά της σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται η μητέρα της μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, χωρίς να γνωρίζει τι την περίμενε.

Φίλοι και οικογένεια της επιφύλαξαν μια όμορφη έκπληξη με μια εντυπωσιακή τούρτα, ενώ όλοι μαζί ένωσαν τις φωνές τους για να της ευχηθούν «χρόνια πολλά».

