Met Gala 2022: Εντυπωσίασε η Κιμ Καρντάσιαν με το φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε - Αξίας 4,8 εκατ. δολαρίων - ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Αξίζει να σημειωθεί ότι το φόρεμα ήταν τόσο στενό που χρειάστηκε να της το ράψουν λίγο πριν από την εμφάνισή της στο Madison Square Garden μπροστά σε 15.000 θεατές, ενώ το χρώμα ταίριαζε απόλυτα στον τόνο του δέρματος της Μέριλιν.

Η Κιμ παραδέχτηκε ότι χρειάστηκε να χάσει 16 κιλά σε τρεις εβδομάδες για να φορέσει το «ακριβότερο φόρεμα του κόσμου» αξίας 4,8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Έγινε ξανθιά και το συνδύασε με ένα εκθαμβωτικό ζευγάρι διαμαντένια σκουλαρίκια και ασημένιες γόβες.

Ο Πιτ Ντέιβιντσον, τη συνόδευσε με ένα κομψό μαύρο κοστούμι, λευκό πουκάμισο και μαύρα γυαλιά.

Ο κωμικός, που σύμφωνα με το δημοσίευμα της Mirror επισκιάστηκε από την σύντροφό του, μίλησε στους παρουσιαστές του γκαλά για το πόσο όμορφη ήταν η Κιμ και αποκάλυψε ότι τον απέτρεψε να φορέσει καπέλο.

Kim Kardashian has worn the dress Marylin Monroe wore when she sang Happy Birthday to President John F Kennedy in 1962. It's the first time the dress has been worn in public since Monroe's famous rendition.#MetGalahttps://t.co/HwlV2qd9USpic.twitter.com/6MLu7lgn2W