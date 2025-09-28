«Μια βόλτα πέρασα και το έκαναν βούκινο...» - Ο Γιώργος Μαζωνάκης για το Δρομοκαΐτειο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
«Μια βόλτα πέρασα και το έκαναν βούκινο...» - Ο Γιώργος Μαζωνάκης για το Δρομοκαΐτειο - ΒΙΝΤΕΟ
«Μια βόλτα πέρασα και το έκαναν βούκινο…» – Ο Γιώργος Μαζωνάκης για το Δρομοκαΐτειο – ΒΙΝΤΕΟ

08:26, 28/09/2025

08:26, 28/09/2025
«Μια βόλτα πέρασα και το έκαναν βούκινο…» – Ο Γιώργος Μαζωνάκης για το Δρομοκαΐτειο – ΒΙΝΤΕΟ

Πρεμιέρα έκανε το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου το «The Voice» 

Ο παρουσιαστής Γιώργος Καπουτζίδης καλησπέρισε με χαμόγελο τους τηλεθεατές και τους τέσσερις coaches, Έλενα Παπαρίζου, Γιώργο Μαζωνάκη, Χρήστο Μάστορα και Πάνο Μουζουράκη σε μια σεζόν γεμάτη μουσικές μονομαχίες, ατάκες και εκπλήξεις.

Την αποθέωση από το κοινό γνώρισε ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο έπειτα από παρότρυνση της οικογένειάς του και την δικαστική διαμάχη που δίνει μαζί τους. Κατά την ώρα που ο δημοφιλής τραγουδιστής μπήκε στο πλατό το χειροκρότημα του κοινού είχε κατά πολύ μεγαλύτερη διάρκεια από κάθε άλλη είσοδο coach.

Όταν ένας διαγωνιζόμενος εκμυστηρεύτηκε πως εργάζεται στο σύστημα δημόσιας υγείας και η Έλενα Παπαρίζου του έδωσε συγχαρητήρια, ο Γιώργος Μαζωνάκης αναφέρθηκε λιτά, πλην ουσιαστικά, στην πρόσφατη περιπέτεια που βίωσε με την ακούσια νοσηλεία του στην ψυχιατρική δομή του Δρομοκαϊτείου.

“Πρόσφατα πέρασε ο αδελφός μου ένα πολύ γερό έμφραγμα για το οποίο έχω να πω, αν και παραπονούμαστε εδώ στην Ελλάδα, ότι είμαστε πολύ καλοί στο ιατρικό σύστημα και ειδικά στα δημόσια νοσοκομεία. Αξίζει να το πω και πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους γιατρούς του αδελφού μου, ήταν εξαιρετική και στην εντατική και μου τον επέστρεψαν καινούργιο” αποκάλυψε η Έλενα Παπαρίζου.

«Εγώ μια βόλτα πέρασα και το έκαναν βούκινο», είπε με τη σειρά του ο Γιώργος Μαζωνάκης για να επικρατήσει μια στιγμιαία μουδιασμένη σιγή στο πλατό.

 

 

