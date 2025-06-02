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Μιχάλης Ιατρόπουλος: Οι ιδιαίτερες ευχές στον γιο του για τα γενέθλιά του - Real.gr
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Μιχάλης Ιατρόπουλος: Οι ιδιαίτερες ευχές στον γιο του για τα γενέθλιά του

23:59, 02/06/2025
Μιχάλης Ιατρόπουλος: Οι ιδιαίτερες ευχές στον γιο του για τα γενέθλιά του

Ξεχωριστή είναι η σημερινή μέρα για τον Μιχάλη Ιατρόπουλο, καθώς έχει γενέθλια ο μικρότερος γιος του.

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