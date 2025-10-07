Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Μου αρέσει η συντροφικότητα, αλλά τώρα είμαι στη φάση της μοναξιάς - Real.gr

Καλεσμένος στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν το βράδυ της Δευτέρας ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, και για την προσωπική του ζωή, υποστηρίζοντας πως αν και του αρέσει η συντροφικότητα, αυτή την περίοδο επιλέγει τη μοναξιά και την ηρεμία που του προσφέρει.

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι παλαιότερα ήταν πιο ευαίσθητος, αλλά με τον καιρό έχει γίνει πιο ανθεκτικός συναισθηματικά. Παρότι του αρέσει η συντροφικότητα, αυτή την περίοδο δήλωσε ότι είναι ελεύθερος.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στο «The 2Night Show» εξέφρασε την άποψη ότι κάθε σχέση έχει έναν κύκλο ζωής και, όταν αυτός κλείνει, πρέπει να τελειώνει φυσικά: «Παλαιότερα ήμουν πιο ευαίσθητος, τώρα είμαι πιο σκληρός. Μου αρέσει και η συντροφικότητα αλλά και η μοναξιά, τώρα είμαι στη φάση της μοναξιάς. Νομίζω ότι κάθε σχέση πρέπει να κάνει την απόσβεσή της. Υπάρχουν και σχέσεις, που πενθούνται πριν τελειώσουν».