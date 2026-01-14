Μιχάλης Τιτόπουλος - Ηρώ Μπέζου: Μια ήσυχη σχέση - Real.gr

H ταλαντούχα ηθοποιός Ηρώ Μπέζου απολαμβάνει εδώ και 11 χρόνια μια υπέροχη σχέση με τον συνάδελφό της Μιχάλη Τιτόπουλο, με τον οποίο μένει ήδη κάτω από την ίδια στέγη.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η Ηρώ Μπέζου και ο Μιχάλης Τιτόπουλος βιώνουν μια πολύ όμορφη σχέση, καθώς εδώ και 11 χρόνια είναι ζευγάρι. Οι δυο τους, όμως, αποφεύγουν συνειδητά να κάνουν «θόρυβο» σε ό,τι αφορά την προσωπική τους ζωή. Μένουν μαζί και φαίνονται να είναι πολύ ερωτευμένοι. Οι παρέες τους είναι κοινές, ενώ η μεγάλη τους κοινή αγάπη είναι φυσικά το θέατρο. Αγαπούν επίσης τις βόλτες στις γειτονιές της Αθήνας, όπου βρίσκονται και οι περισσότερες θεατρικές σκηνές.

Σύμφωνα με πηγές από τον καλλιτεχνικό κύκλο, έχουν μια πολύ αρμονική σχέση, χωρίς εντάσεις, αλλά με έντονη χημεία. Αυτός είναι ο λόγος που έχουν κάνει και πολλές δουλειές από κοινού και όπως ο Μ. Τιτόπουλος έχει πει: «Με τη σύντροφό μου δουλεύουμε πολλά χρόνια μαζί. Με την Ηρώ πρώτα ήμασταν συνεργάτες και φίλοι και αργότερα αναπτύχθηκε κάτι, το οποίο κατέληξε να είναι σχέση. Την ερωτεύτηκα, την κυνήγησα. Η ίδια όχι στην αρχή… Αυτό δεν με πτόησε. Από τότε μου βγήκε κάτι συντροφικό. Είναι περίεργο να δουλεύεις με τη σύντροφό σου».

Αυτή την περίοδο, που ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» του Alpha, έχει αγαπηθεί ακόμη περισσότερο από το ευρύ κοινό. Εκείνος όμως, αποφεύγει τη διάδραση, ενώ δεν έχει ούτε προσωπικό λογαριασμό στο Instagram. Από την άλλη, η κόρη των καταξιωμένων ηθοποιών Γιάννη Μπέζου και Ναταλίας Τσαλίκη, η οποία διαθέτει social media, δεν αναρτά τίποτα σχετικό με την προσωπική της ζωή. Η ίδια, εκτός από ηθοποιός, είναι και συγγραφέας – το έργο της με τίτλο «Το τέρας» έγινε θεατρική επιτυχία, ενώ παράλληλα κυκλοφορεί και ως βιβλίο από τις εκδόσεις Μικρή Αρκτος. Η Ηρώ έχει γράψει ένα ακόμη βιβλίο με τίτλο «Οι ναυαγοί», που κυκλοφορεί από τις ίδιες εκδόσεις.

Ο Μ. Τιτόπουλος, λόγω της αγάπης του για τη μουσική, έπαιζε κατά καιρούς κιθάρα σε μουσικά μεζεδοπωλεία και ρεμπετάδικα. Αποφάσισε να ασχοληθεί με το θέατρο παρακινούμενος από τη μητέρα του. «H υποκριτική ήταν κάτι που ακολούθησα ασυνείδητα. Συνηθίζω να λέω πως έγινε τυχαία, κατόπιν συμμετοχής μου σε μια ερασιτεχνική ομάδα του δήμου μου, όταν ήμουν 15 ετών. Επαιζε η μητέρα μου και μου λέει “υπάρχει ένα ρολάκι για έναν πιτσιρικά, θες να έρθεις;”. Πήγα, διάβασα και στις πέντε πρώτες ατάκες άρχισαν να γελούν. Αυτό ήταν. Την ψώνισα και από τότε μέχρι σήμερα δεν υπάρχει χρονιά που να μην ασχολούμαι με το θέατρο».

Σπούδασε αρχικά στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και αργότερα στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, από όπου και αποφοίτησε το 2008. Εκτοτε δεν έχει σταματήσει να δημιουργεί και να εκφράζεται με επιτυχία μέσω της τέχνης του.