Η Michelle Yeoh έγραψε ιστορία στα SAG Awards με τη νίκη της στην καλύτερη γυναικεία ερμηνεία για την ταινία «Everything Everywhere All at Once», καθώς έγινε η πρώτη Ασιάτισσα γυναίκα ηθοποιός, που κερδίζει βραβείο πρωταγωνιστικής ερμηνείας σε κινηματογραφική ταινία.