«Midas Man»: Ταινία για τη ζωή του μάνατζερ των Beatles Μπράιαν Επστάιν θα σκηνοθετήσει ο Τζόνας Άκερλαντ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Επστάιν ανακάλυψε τους Beatles – στην πραγματικότητα ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ τον ανέφερε ως «πέμπτο Beatle» - και υπέγραψαν συμβόλαιο μαζί του το 1961. Εργάστηκε επίσης με μουσικούς καλλιτέχνες όπως οι Gerry and the Pacemakers και η Cilla Black και βοήθησε στην προώθηση μουσικών όπως οι Jimi Hendrix, The Who, Cream και Pink Floyd.