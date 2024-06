Μια εκ βαθέων εξομολόγηση έκανε η Miley Cyrus στο τελευταίο επεισόδιο του «My Next Guest Needs No Introduction». Συγκεκριμένα, η 31χρονη pop star αποκάλυψε πότε βρήκε την «άγρια» πλευρά της, αλλά και την ταυτότητα της. Όπως είπε, ήταν την περίοδο που υποδυόταν την εμβληματική Hannah Montana. «Δεν είχα φύγει εντελώς από το σόου. Αλλά είχα αρχίσει να ζω κυριολεκτικά τη ζωή» είπε στον David Letterman.