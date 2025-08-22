Millie Bobby Brown-Jake Bongiovi: Γονείς για πρώτη φορά - Real.gr

Quantcast
Millie Bobby Brown-Jake Bongiovi: Γονείς για πρώτη φορά
Millie Bobby Brown-Jake Bongiovi: Γονείς για πρώτη φορά

17:00, 22/08/2025
ΠΗΓΗ: EPA/CAROLINE BREHMAN

Το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι καλωσόρισε το πρώτο του μωρό μέσω υιοθεσίας στο Instagram.

