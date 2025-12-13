Μίλτος Καρατζάς για Νότη Σφακιανάκη: «Πέρασε την κόκκινη γραμμή» - Real.gr

Ο Μίλτος Καρατζάς παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και τον Κωνσταντίνο Αρτσίτα. Ο γνωστός μουσικός παραγωγός μίλησε μεταξύ άλλων για την Eurovision, ενώ σχολίασε διάφορα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. «Δεν καταλαβαίνω γιατί εδώ και τόσα χρόνια συμμετέχει το Ισραήλ. Παλιά στη Eurovision μας ένοιαζαν μόνο τα τραγούδια, πλέον βλέπουμε ότι παίζει και πολιτικό ρόλο», […]

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Μίλτος Καρατζάς για Νότη Σφακιανάκη: «Πέρασε την κόκκινη γραμμή» στο InStyle.