Μισέλ Ομπάμα και The Roots διοργανώνουν διαδικτυακά Μουσικό Φεστιβάλ

Το συγκρότημα The Roots και η πρωτοβουλία της Μισέλ Ομπάμα «When We All Vote» συνεργάζονται για τη διοργάνωση του 13ου Μουσικού Φεστιβάλ Roots Picnic, στις 27 Ιουνίου, στις ΗΠΑ.