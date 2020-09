Μισέλ Ομπάμα και Τζένιφερ Λόπεζ μοιράστηκαν τις αγαπημένες τους αναμνήσεις από τη Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής συζήτησης στο Instagram για την πρωτοβουλία της Μισέλ Ομπάμα «When We All Vote», οι δύο γυναίκες μοιράστηκαν τις αγαπημένες τους προσωπικές αναμνήσεις για το μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ.

«Ο Μπάρακ και εγώ είχαμε το προνόμιο να την αποκαλούμε φίλη. Δειπνούσαμε μαζί της και με τον σύζυγό της. Πάντα με συγκινούσε η ιστορία της για το πώς είχε οικογένεια, μεγάλωσε οικογένεια και μετά επέστρεψε στη Νομική Σχολή και [ακόμα ] βρέθηκε αντιμέτωπη με διακρίσεις» ανέφερε η Ομπάμα κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Η Λόπεζ αναφέρθηκε στις δικές της αναμνήσεις από τη Ρουθ Μπέιντεν Γκίνσμπεργκ σημειώνοντας ότι όταν μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Άλεξ Ροντρίγκεζ συναντήθηκαν με την ανώτατη δικαστή και συζήτησαν για το τι χρειάζεται για να διασφαλιστεί ένας μακροχρόνιος γάμος. Παντρεμένη με τον έρωτα της ζωής της, Μάρτιν Ντ. Γκίνσμπεργκ για 56 χρόνια μέχρι τον θάνατό του, το 2010, η Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσεμπεργκ έδωσε στο ζευγάρι «μερικές καλές συμβουλές» δήλωσε η Τζένιφερ Λόπεζ.

Michelle Obama urges people to vote this year in new Instagram Live with Jennifer Lopez:

“The stakes in this election are just too high” pic.twitter.com/sv7hzkTAY3