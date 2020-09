Mοντέλο έκανε βουτιά σε πισίνα με βραδινό φόρεμα στο κλείσιμο επίδειξης μόδας - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Ήθελα να κάνω πράγματα που είναι πραγματικά ξεχωριστά και έχουν επίδραση από άποψη οπτικής. Ας ελπίσουμε ότι όλοι θα ξεφύγουν για 20 λεπτά και θα νιώσουν λίγο σαν να βρίσκονται σε άλλο μέρος» δήλωσε ο σχεδιαστής μόδας.

Όπως φαίνεται ο στόχος του επιτεύχθηκε με το κλείσιμο της επίδειξης μόδας, όταν το μοντέλο από τον Καναδά Coco Rocha έκανε βουτιά στο νερό με το ογκώδες κόκκινο βραδινό φόρεμα που παρουσίασε.

Το μοντέλο που είναι έγκυος στο τρίτο της παιδί περιπλανήθηκε στην πισίνα για λίγο και στη συνέχεια ζήτησε βοήθεια καθώς το φόρεμα της ήταν ιδιαίτερα βαρύ.

Ο Siriano είναι ένας από τους λίγους σχεδιαστές που διοργάνωσαν επίδειξη μόδας με φυσική παρουσία στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης.

Ο σχεδιαστής, το σόου του οποίου προβλήθηκε ζωντανά στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης είπε ότι είναι σημαντικό οι άνθρωποι να δουν τα σχέδιά του προσωπικά. «Απλώς ένιωσα ότι πρέπει να δουν τα ρούχα μου. Πραγματικά, ήθελα να διασκεδάσω λίγο» εξήγησε.

