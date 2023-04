Μόργκαν Φρίμαν: Ο όρος «Αφροαμερικανός» είναι προσβολή - Δεν αποδέχομαι αυτόν τον τίτλο

Ειδικότερα είπε: «Δύο πράγματα μπορώ να πω δημοσίως ότι δεν μου αρέσουν: Ο μήνας της Μαύρης Ιστορίας είναι μια προσβολή. Θα περιορίσετε την Ιστορία μου σε έναν μήνα;».

Παράλληλα εξέφρασε την αντίθεσή του στη χρήση του όρου «Αφροαμερικανός».

«Επίσης, το “Αφροαμερικανός” είναι προσβολή. Δεν αποδέχομαι αυτόν τον τίτλο. Οι μαύροι άνθρωποι είχαν διαφορετικούς τίτλους μέχρι και τη λέξη “ν” (νέγρος) και δεν ξέρω πώς αυτά τα πράγματα παίρνουν τέτοια έκταση, αλλά όλοι χρησιμοποιούν το “Αφροαμερικανός". Τι σημαίνει πραγματικά; Οι περισσότεροι μαύροι σ’ αυτό το μέρος του κόσμου έχουν μικτή καταγωγή. Και μιλάτε για την Αφρική σαν να είναι χώρα, ενώ είναι ήπειρος, όπως η Ευρώπη» τόνισε.

Morgan Freeman says "Black History Month" and "African-American" terms an "insult" pic.twitter.com/MYAZXAcL4y